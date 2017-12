Cum va reactiona Talpan? Gazzetta dello Sport, despre intalnirea cu Lazio: "Steaua, nume de legenda!" 

Pentru cel mai mare ziar de sport din Italia, Steaua = FCSB.

Ziarul Gazzetta dello Sport scrie in editia online despre adversarul lui Lazio din primavara europeana. "Steaua, un nume de legenda. Insa Lazio e favorita" e titlul articolului.

Jurnalistii italieni au aflat despre scandalul dintre Becali si MApN, dar noteaza palmaresul impresionant al Stelei: 48 de trofee in Romania (26 titluri si 22 de Cupe), Cupa Campionilor castigata in 1986 si Supercupa Europei.

"Doar numele a mai ramas de Steaua. Si nici macar ala. In interiorul tarii, Steaua se numeste FC FCSB. Ceea ce inseamna Fotbal Club Fotbal Club Steaua Bucuresti. Aceasta este echipa pe care o va intalni Lazio in saisprezecimile Europa Legaue", scrie Gazetta dello Sport, care face mai departe istoricul conflictului dintre Becali si Armata.



Gazzetta dello Sport mai scrie si despre cei mai periculosi jucatori din echipa lui Dica. "Golgheter este Gnohere, cu 12 reusite, jucator adus de la marea rivala Dinamo in stilul lui Becali, care cumpara jucatorii buni ai rivalelor pentru a ramane in top. Si Tanase trebuie remarcat. este capitanul, numarul 10 si un golgheter discret, cu 9 goluri in acest sezon. Bombardierul din Europa este Budescu, 3 reusite. Pe banca, dar uneori si pe teren, Denis Alibec, finalist al Ligii Campionilor U18 cu Inter Milano. Visa sa-i calce pe urme lui Milito cand marca cu Bayern, insa cariera lui este diferita acum.

Pe banca e Dica, fostul jucator al lui Zenga de la Catania. Pe scurt: sunt niste individualitati bune, dar Hagi nu mai joaca. Iar Steaua si-a pierdut identitatea legendara", scrie Gazzetta dello Sport.