Cum poate ajuta Sumudica Romania sa trimita din nou doua echipe in UCL. Ce rezultate trebuie sa obtina Astra

Cu o singura reprezentanta ramasa in cupele europene, respectiv Europa League, Romania pastreaza sanse pentru a-si depasi principalele contracandidate la locul 15 in clasamentul coficientilor, cel care asigura calificarea a doua echipe in preliminariile Ligii Campionilor. Totusi, aceste sanse sunt destul de mici, iar scenariul pentru concretizarea lor e destul de complicat.

In acest moment, Romania se afla in clasamentul virtual al coeficientilor la fix 1 punct in spatele Austriei, ocupanta locului 15. Avantajul este ca nici Austria, nici tara aflata intre Austria si Romania, respectiv Croatia, nu mai au reprezentante in cele doua competitii europene.

Pentru ca Romania sa ii ia locul Austriei, este nevoie de o mare performanta a Astrei lui Sumudica, echipa calificata in premiera in primavara, in UEL.

Astfel, pentru recuperarea punctului din clasamentul coeficientilor, Astra trebuie sa stranga minimum 5 puncte virtuale in competitie. Reamintim ca unei victorii in fazele finale ii sunt atribuite cate doua puncte. Pentru egal se ofera un punct, iar pentru infrangere zero puncte.

In aceste conditii, scenariile devin multiple, insa toate au un punct comun: calificarea Astrei cel putin in sferturile competitiei!

Pentru ca Astra sa adune punctele necesare, este nevoie ca echipa giurgiuveana, campioana Romaniei, sa treaca in primul rand cu victorie de Genk. Cele doua puncte atribuite unei victorii la Genk s-ar imparti la 5, adica numarul de echipe cu care Romania a participat in acest sezon al cupelor europene. Rezultatul ar fi 0.4, de unde concluzionam ca distanta dintre Austria si Romania s-ar diminua de la 1 punct la 0.6 puncte.

In continuare, Astra trebuie sa faca o figura frumoasa in optimi si sa treaca de viitoarea adversara.

Scenarii pentru optimi

Maximum de puncte virtuale pe care Astra le poate face in optimi sunt 5 (doua victorii + un punct bonus la calificare, care se acorda abia din acea faza), in timp ce cifra minima este 3 (doua egaluri cu Astra avand avantajul golurilor in deplasare + 1 punct bonus pentru calificare).

Daca Astra ar trece de optimi cu doua victorii si ar lua punctul bonus, cele 5 puncte virtuale s-ar transforma, in urma impartirii la 5 (numarul de echipe), intr-un punct de coeficient. In acel moment, Romania ar trece peste Austria.

Pe de alta parte, daca Astra ar trece de optimi cu doua egaluri ori cu o victorie si o infrangere, cele 3 puncte, impartite din nou la 5, s-ar transforma in 0.6 puncte de coeficient. Adaugate la cele 0.4 din saisprezecimi, ar face fix un punct, ceea ce ar plasa Romania si Austria la o egalitate perfecta.

In ultimul caz, ar fi nevoie ca Astra sa mai obtina inca un rezultat pozitiv, macar un egal, in dubla mansa din sferturile competitiei.

Un scenariu si mai complicat ar fi cel in care Astra ar trece de Genk cu un egal mai mare de 2-2. In respectivul caz, Astra ar acumula in urma saisprezecimilor doar 0.2 puncte, iar calculele s-ar schimba, la fel si sarcina campioanei Romaniei, care ar fi nevoita sa prinda semifinalele UEL.

