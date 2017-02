Cum l-a "ucis" Stanciu pe Mircea Lucescu. Doua pase de gol perfecte in Anderlecht 2-0 Zenit - VIDEO

Vezi cele doua pase de gol ale lui Stanciu

Lasat rezerva in ultimul meci de campionat, Stanciu a fost in super forma aseara, in fata lui Zenit. Rusii lui Lucescu nu au reusit sa inscrie pe terenul lui Anderlecht si are sanse mici de calificare dupa scorul de 2-0 de aseara.

Nicusor Stanciu a dat doua pase de gol pentru reusitele lui Acheampong. Prima a fost o pasa de 35 de metri, cu stangul, direct pe piciorul ghanezului, iar a doua a fost o pasa scurta cu dreptul, urmata de o cursa si un sut superbe ale aceluiasi Acheampong.

Stanciu a fost schimbat in minutul 74 in aplauzele fanilor.