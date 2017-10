Cu Gnohere sau cu pustii? Solutiile lui Dica pentru meciul cu Beer Sheva, dupa EXCLUDEREA lui Alibec din lot

Beer Sheva - Steaua e joi, de la 20:00, in direct la ProTV!

Situatie exploziva la Steaua chiar inaintea meciului cu Hapoel Beer Sheva din Europa League. Denis Alibec a aruncat banderola si a lovit o usa la Voluntari, iar Nicolae Dica a decis sa-l excluda din lot. "Dica nici nu mai vorbeste cu el, a zis ca nu il mai antreneaza, gata!". Becali a decis sa-l si amendeze pe Alibec cu 25% din contract, adica 75.000 de euro pentru comportamentul sau.

Dica are acum misiunea de acoperi golul lasat de Alibec, chiar daca acesta nu a dat randamentul asteptat in acest sezon. Alibec a fost insa in forma in Europa si unul dintre cei mai importanti oameni din atacul Stelei, astfel ca absenta sa va fi greu de suplinit.

Gnohere, celalalt atacant de careu din lotul Stelei, nu traverseaza nici el cea mai buna forma, iar Dica poate decide sa se bazeze pe pustii evaluati la zeci de milioane de euro de catre Becali.

Florinel Coman revine dupa accidentarea de la nationala, iar Dennis Man si Florin Tanase au fost doi dintre cei mai activi jucatori ai Stelei aseara la Voluntari. Cu Budescu revenit dupa accidentare, Steaua ar putea renunta definitiv la postul de atacant de careu, pana la clarificarea situatiei lui Alibec.

Cum poate arata Steaua cu Beer Sheva: Nita, Benzar, Balasa, Planici, Junior Morais, Pintilii, Nedelcu, Florinel Coman, Dennis Man, Budescu, Florin Tanase

Gigi Becali a anuntat ca nu merge in Israel alaturi de Steaua.



"Nici nu mai merg in Israel. M-am suparat din cauza lui Alibec si nu ma mai duc deloc. Glumesc. Am fost deja in Israel, nu mai fac turism, prefer sa stau acasa si sa ma rog", a spus patronul Stelei la Ora exacta.