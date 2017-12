"Crezi ca joaca Golofca cu Arsenal sau Milan?" Prima reactie a lui Becali dupa ce a pierdut 1 MILION DE EURO: "Nu avem echipa, ne mintim!"

Steaua 1-2 Lugano! Echipa lui Dica a pierdut cu elvetienii si se califica in 16-imile Europa League de pe locul 2 desi a condus grupa pana la acest meci.

Gigi Becali nu este suparat, dar este dezamagit. Becali spune ca in acest moment, cu acest lot, este greu sa realizezi performante importante in Europa.



"Nu sunt suparat, suntem calificati. Nu am de ce sa fiu suparat. Nu avem echipa, ne mintim. Eu credeam ca e posibil orice, dar nu e posibil orice. Cand nu poti sa bati pe Lugano, nu poti sa ai pretentii. Au lipsit patru jucatori titulari, am avut si 3 penalty-uri. Crezi ca joaca Golofca cu Arsenal si cu Milan?", a declarat Gigi Becali la iesirea din stadion.