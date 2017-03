Cifrele INCREDIBILE reusite de Stanciu pentru Anderlecht in Europa, dupa ce a marcat inca un gol

Stanciu a reusit sa marcheze in aceasta seara pentru Anderlecht in Europa League, la APOEL.

Stanciu este rezerva la Anderlecht in campionat, dar in Europa League e folosit ca titular.

In meciul cu APOEL, Stanciu a reusit sa deschida scorul si a ajuns la cifre incredibile pentru belgieni in competitiile europene.

Din cele 9 goluri marcate pana acum de Anderlecht in Europa League, Stanciu a fost implicat direct in 7.

Acesta a marcat in acest sezon european de 4 orisi a dat 3 pase decisive.

