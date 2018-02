Chinezii milionari, cu ochii pe Steaua - Lazio pentru un transfer COLOSAL: "Cu banii astia il convingi si pe Rockefeller"

Steaua - Lazio e joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Steaua e la doua zile de primul meci european al anului, duelul cu Lazio din saisprezecimile UEFA Europa League. Joi, de la 22:00, stelistii lui Dica se vor duela cu trupa lui Simone Inzaghi pe National Arena. Meciul va fi transmis IN DIRECT de ProTV.

Lazio vine la Bucuresti cu unul dintre cei mai tari atacanti ai momentului in fotbalul european. Ciro Immobile are 20 de goluri in Serie A si 2 in Europa in acest sezon.

Presa italiana scrie ca Lazio se poate intoarce, insa, in Peninsula fara Immobile. Asta daca presedintele Claudio Lotito se va lasa pana la urma induplecat de ofertele chinezilor!

Calciomercato noteaza ca milionarii chinezi insista sa-l transfere pe Ciro Immobile pana la finalul perioadei de mercato, care la ei nu s-a incheiat inca!

Potrivit sursei citate, "Lotito s-a opus pana acum unor oferte care l-ar fi tentat pana si pe Rockefeller".