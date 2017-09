"Chiar daca sunt un antrenor slab si fara personalitate iata ca am reusit o victorie mare" Dica, intepator dupa 3-0 cu Plzen

Steaua a batut Plzen cu 3-0, goluri Budescu, de doua ori, si Alibec.

"Sunt fericit, am facut un joc foarte bun. Veneam dupa multe critici asupra mea in primul rand, important e ca jucatorii au fost motivati, au avut atitudine si am castigat cu 3-0.

Cand joci cu 20, 30, 40 de mii de spectatori o faci altfel, dar jucatorii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa castigam campionatul, asta e obiectivul.

Chiar daca sunt eu un antrenor slab si fara personalitate iata ca am reusit o noua victorie mare. Baietii au demonstrat in seara aceasta ca merita laudati. Au fost multe exagerari, Denis si Meme s-au reglat intre ei dupa discutia avuta, eu cu Budescu nu am avut nicio discutie.

I-am spus patronului ca pe Denis si pe Budescu o sa ii fac sa dea totul pentru echipa. Ma bucur ca antrenez acest grup, e minunat si de la meci la meci sper sa jucam mai bine.

E prea devreme sa vorbim de calificare, trebuie sa luam joc cu joc. Trebuie sa fim modesti si sa muncim in continuare.", a spus Dica dupa meci.