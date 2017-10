Recordulul unic stabilit de Dica pe care stelistii il au de aparat in Israel! Be'er Sheva - Steaua e joi, 20:00, la ProTV

Este pentru prima data cand o echipa romaneasca obtine maxim de puncte dupa primele doua meciuri in cupele europene.

Steaua face deplasarea in Israel cu un moral bun. Acestia au castigat primele doua meciuri din grupa, 3-0 cu Plzen si 2-1, in Elvetia, cu Lugano, obtinand pentru prima data in ultimii 20 de ani maximum de puncte in primele 2 etape dintr-o competitie europeana.

Formatia lui Nicolae Dica este pregatita pentru dubla cu cei de la Hapoel Beer Sheva, din grupele UEFA Europa League. Joi, 19 octombrie, de la ora 20:00, in direct la Pro TV, stelistii vor evolua in Israel impotriva campioanei din aceasta tara.

Daca va castiga in Israel, Steaua va mai face un pas important pentru calificarea in primavara europeana. Totusi, gruparea din Tara Sfanta, a obtinut numai victorii in meciurile de acasa din acest sezon.

Ultima oara cand Steaua a facut deplasarea in Israel, in 2011, Steaua a pierdut cu 0-5 in fata lui Maccabi Haifa.