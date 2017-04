Ce ONOARE! Stanciu, vedeta pe site-ul lui Manchester United: "E jucator de temut!" Ce are in comun cu Pogba

Anderlecht - Manchester United, ora 22:00, in direct la ProTV!

Nicolae Stanciu si Alex Chipciu sunt in fata celui mai important meci al lui Anderlecht din acest sezon. Belgienii intalnesc Manchester United la Bruxelles in prima mansa a sferturilor Europa League. Cu Mourinho pe banca, Zlatan Ibrahimovic si cel mai scump jucator din istorie, Paul Pogba, englezii nici nu concep sa nu treaca mai departe. "Europa League e prioritatea principala pentru noi", a anuntat recent Jose Mourinho. Motivul? Castigatoarea are loc asigura in Champions League, iar United e in afara zonei Ligii in acest moment.

Inaintea partidei, englezii au facut o analiza amanuntita pe site-ul oficial. Acolo este mentionat si Nicolae Stancuiu ca unul dintre cei mai periculosi jucatori ai belgienilor, impreuna cu Tielemans si Hanni. Stanciu a jucat mai mult in Europa League in ultima perioada si a impresionat de aproape fiecare data!

"Bine-cotatul Nicolae Stanciu a devenit cel mai scump transfer facut vreodata de un club belgian cand a venit vara trecuta la Anderlecht de la Steaua. In Romania, Stanciu si-a facut un nume ca un jucator extrem de tehnic si cu ochi pentru gol, e un jucator de care United trebuie sa se teama", scrie site-ul oficial al lui Manchester United.

Si Pogba a vorbit despre Stanciu la conferinta de presa.

"Il stiu pe Chempong, am jucat impotriva lui la U20. Mai e Tielemans, e un tanar talentat si mai este Stanciu, desigur", a spus Pogba.

Jurnalistii belgieni au gasit si asemanarea dintre Stanciu si Pogba. Pretul de transfer atarna greu in acest sezon pentru ambii jucatori, chiar daca Stanciu a fost de 10 ori mai ieftin. Pogba e cel mai scump jucator din istorie, 105 milioane de euro de la Juventus la Manchester United.