Ce au facut romanii in Europa League aseara. 8 romani au jucat, Stanciu si Keseru au fost cei mai tari

Nu mai putin de 8 romani au jucat aseara in saisprezecimile Europa League. Prepelita e calificat 99% in optimi dupa victoria cu 4-0 in fata Spartei Praga, la care Vatajelu nu a fost in lot.

Keseru a fost singurul roman care a dat gol, in timp ce Stanciu a dat doua pase de gol pentru Anderlecht, in victoria cu 2-0 in fata lui Zenit in Europa League, meci in care Chipciu a intrat in a doua repriza.

Un alt rezultat excelent a fost scos de Tatarusanu, care a batut in Germania cu 1-0, portarul roman facand un meci excelent.

Rezultatele romanilor de aseara:

Prepelita - a jucat ultimele 10 minute in Rostov 4-0 Sparta Praga. Vatajelu nu a fost in lot la Sparta

Moti si Keseru - primul a jucat tot meciul, Keseru a intrat in minutul 62 si a marcat golul lui Ludogorets in minutul 81, in Ludogorets 1-2 Copenhaga

Tatarusanu - a jucat tot meciul in Gladbach 0-1 Fiorentina

Rusescu - a jucat ultimele 10 minute in Olympiakos 0-0 Osmanlispor

Stanciu si Chipciu - primul a jucat 74 de minute si a dat doua pase de gol, Chipciu a intrat in minutul 60 in Anderlecht 2-0 Zenit

Hoban - a jucat 67 de minute in Hapoel 1-3 Besiktas