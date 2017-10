Ce-a putut sa faca Arsenal! Faza GENIALA si reusita incredibila a lui Giroud cu Steaua Rosie. VIDEO

Arsenal s-a impus cu 1-0 in infernul din Belgrad.

Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Arsenal a castigat cu 1-0 in Serbia, in fata Stelei Rosii Belgrad, prin reusita lui Giroud. Francezul, nominalizat anul acesta la premiul Puskas, a reusit din nou sa impresioneze. A marcat cu o reluare pe spate, in ruma unei faze superbe de grup.