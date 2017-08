CAMPIOANA UNEI MARI RATARI! Mitrita, din nou! Ratare istorica pe San Siro: a sutat in capul lui Donnarumma!

Dupa ce a fost pus la zid pentru ratarea din tur, Mitrita a ratat din nou incredibil, pe San Siro!

Cu 70.000 de spectatori in tribune, Craiova a avut parte de un start infernal de meci pe San Siro. Italienii s-au aruncat in atac din primul minut si au reusit deschiderea de scor in minutul 9, dupa o iesire hazardata a portarului Calancea.



Mitrita putea sa dea din nou lovitura, in minutul 20, cand a fost lansat excelent singur cu portarul advers. Mitrita a ratat din nou insa, cand a sutat direct in capul lui Donnarumma, portarul care a castigat puncte importante in fata fanilor, care erau suparati pe el pentru ca a vrut sa plece in vara de la Milan.