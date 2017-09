"Calificarea in grupele Europa League NU e performanta la Steaua!" Avertisment pentru Budescu si Alibec inainte de partida cu Plzen

Alibec si Budescu au fost cei mai criticati stelisti dupa infrangerea cu Viitorul. FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Adusi pe bani grei de la Astra, Denis Alibec si Budescu ii dezamagesc pe stelisti in acest inceput de sezon.

Alibec are cel mai slab debut de sezon din ultimii 5 ani, in timp ce Budescu n-a mai dat gol din actiune de cand juca la Astra!

Becali i-a amenintat pe cei doi ca vor sta in tribune la partidele din campionat, daca nu vor da totul pe teren la partidele din Liga I.

"Ei vor sa joace doar in Europa? Atunci, o sa se odihneasca non-stop cand avem meciuri de campionat, vor sta in tribuna! Pai, au ajuns Alibec si Budescu sa se creada mai puternici decat mine?", a spus Becali.

Si Dica a iesit la atac dupa infrangerea cu Viitorul si a cerut o alta atitudine la partida de joi cu Plzen, care este la ora 22:00, in direct la ProTV!

"Eu sper ca ei sa inteleaga ca prin aceasta calificare in Europa League nu am obtinut absolut nimic, pentru ca acest club este invatat sa joace in fiecare an in grupele Europa League sau Champuions League. A fost un lucru normal ca Steaua sa ajunga in Europa League. Nu a fost o performanta mare. Performanta va fi daca vom trece de grupe, daca vom ajunge in semifinale…", a spus antrenorul Stelei la Digi.

Budescu a marcat in poarta celor de la Plzen, in partida tur, cand a fost 2-2 pe National Arena. In aceeasi partida s-a accidentat si a lipsit o perioada buna de pe teren. Budescu a marcat pana acum doar din lovitura libera pentru Steaua.

Alibesc in schimb are 6 meciuri la rand fara gol in campionat, cel mai slab randament din ultimii 5 ani. Doar la Viitorul a mai avut Alibec o asemenea serie, insa echipa lui Hagi se lupta pentru salvarea de la retrogradare atunci.

Steaua s-a impus cu 4-1 la returul cu Plzen din Cehia si s-a calificat in playoff-ul Champions League.

