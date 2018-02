Cadou inedit pentru stelisti daca o elimina pe Lazio: "Ii asteptam la noi in fiecare dimineata timp de o luna"

Daca o elimina pe Lazio, stelistii primesc pe langa cei 20 de mii de euro si cafea gratis, timp de o luna... cu chipul lor. Halep si Torje au testat-o!

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Intr-un bar din Bucuresti, clientii se pot uita in cafea, ca-n oglinda. Cafea cu poza lor e gata in maxim 15 secunde.

"Halep a reactionat foarte bine pentru ca nu se astepta. Noi i-am facut o surpriza, stiind ca o sa vina pe la noi! Domnul Ciprian Marica ne-a calcat pragul si ne-a cerut o caefa cu poza. Domnul Torje" a dezvaluit un ospatar al barului.

Stelistii pot bea cafea gratis, cu chipul lor, daca o elimina pe Lazio, joi seara de la 8, la PRO TV!

"L-am ales pe Budescu pentru ca sunt sigur ca va da gol cu Lazio. In cazul in care FCSB se califica, marcatorul sau marcatorii ii asteptam la cafea cu poza in fiecare dimineata timp de o luna" a mai spus ospatarul.