Budescu, locul 2 in topul pentru titlul de jucatorul etapei in Europa League. Cine i-a luat fata

Constantin Budescu a fost declarat jucatorul etapei trecute in Europa League.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Budescu a inscris un gol in meciul castigat cu scorul de 2-1 de Steaua in fata formatiei Lugano, in grupa G a competitiei.

Locul 1 a fost ocupat de atacantul Aleksandr Kokorin, de la Zenit, cu 39 la suta din voturi, Budescu avand 24 la suta.

Constantin Budescu a fost ales jucatorul etapei dupa prima runda, in care Steaua a invins Viktoria Plzen cu scorul de 3-0. Budescu a marcat doua goluri in acel meci, unul din penalti.