Budescu i-a luat mintile :)) Declaratia incredibila a fundasului care a facut penalty-ul de 1-0. Ce a spus in presa din Cehia

Steaua a batut Plzen cu 3-0.

Steaua a deschis scorul in meciul cu Plzen dupa un penalty obtinut de Budescu, dupa un fault al lui Thomas Hajek in careu. Decizia a fost insa una gresita, fundasul ceh jucand mingea si apoi lovindu-l pe Budescu, care se si arunca peste picioarele adversarului.

Nu doar arbitrul a fost pacalit de faza, ci si fundasul ceh. Acesta a avut o declaratie incredibila in presa din Cehia, dupa meci. Hajek a declarat ca l-a faultat pe Budescu, a fost penalty, si se bucura ca nu a luat galben desi e evident ca nu a fost fault :))

"Stiam ca Budescu e departe de minge, am vrut sa dau in balon. Am crezut ca joc mingea dar a fost penalty, ma bucur ca nu am luat si cartonas galben. Din pacate, am avut o sansa mare inainte de faza asta si nu am marcat. Aici nu e campionatul Cehiei, orice greseala te costa. Daca ne uitam pe statistici, am incercat sa jucam fotbal dar ei au dat 3 goluri, e cam dur rezultatul dar e meritat", a spus Hajek.

In schimb, mijlocasul Hrosovsky a comentat decizia centralului ca "una foarte, foarte rea, am primit un gol din cauza arbitrului".