Budescu, furios pe arbitrajul de care a avut parte Steaua: "Ne iau la misto! Ne-au cam furat in ultimele doua etape din Europa!"

Viktoria Plzen 2-0 Steaua. Echipa lui Dica a pierdut primul meci din grupele Europa League.

Budescu este increzator ca Steaua va castiga ultimul meci din grupa, cel cu Lugano, de pe teren propriu si se vor califica de pe primul loc.

Budescu a primit un cartonas galben in partida cu Viktoria Plzen si a fost furios la adresa arbitrajului: "Ne iau la misto arbitrii! Ne-au cam furat in ultimele doua etape!"

"Nu ne asteptam sa pierdem. Din pacate am pierdut, asta e mergem inainte. Speram sa castigam ultimul meci si sa ne calificam de pe primul loc. Nu stiu daca rezultatul este nedrept. Mai avem un meci acasa, trebuie sa-l castigam. E posibil ca si dupa locul 2 sa prinzi o echipa accesibila. Vlad a debutat in Europa, il felicitam, a avut cateva interventii bune. Speram sa creasca de la meci la meci si sa devina un portar cat mai bun.

Din pacate, nici nu stiam cate "galbene" am. Arbitrul mi-a dat galben pentru ca mi-a zis ca nu ma intelege. Nu mai conteaza. Dupa cum vedeti, in ultimele doua etape din Europa ne-au cam furat acesti arbitri. N-au penalty cu Beer Sheva, acum am avut penalty, primul gol a fost din offside. Ne iau un pic la misto, dar nu avem ce sa facem", a declarat Budescu la finalul partidei.