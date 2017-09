Budescu a fost votat jucatorul primei etape din Europa League, dar nu intra in echipa ideala! Cum arata primul 11

UEFA a anuntat echipa primei etape din grupele Europa League. Niciun jucator de la Steaua nu a fost inclus.

Constantin Budescu a reusit 2 goluri in victoria magnifica a Stelei in fata celor de la Viktoria Plzen si a fost votat de catre suporteri drept jucatorul etapei in Europa League. Cu toate astea, Budescu nu a fost inclus in echipa ideala publicata de UEFA ce se bazeaza pe Indexul de Performanta FedEx.

Budescu este abia pe locul 17 in acest clasament astfel ca nu a putut sa-i ia fata lui Sergio Canales de la Real Sociedad, ales pe pozitia de mijlocas ofensiv. Alaturi de Budescu, alti 4 stelisti au intrat in primii 100 conform statisticii: Florin Nita (45), Denis Alibec (47) si Junior Morais (77).

Budescu a fost tras in jos in acest clasament de procentajul mai slab in ceea ce priveste pasele reusite: 59%. In ceea ce-l priveste pe Canales, 78% din pasele sale au ajuns la coechipieri.