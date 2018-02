BREAKING NEWS | Dica a vorbit despre situatia lui Alibec: "Maine vom sti 100% ce are!" Cat de grava e accidentarea

Steaua - Lazio, ora 22:00, in direct la ProTV.

Steaua joaca impotriva lui Lazio, in prima mansa din 16-imile Europa League, fara Alibec. Atacantul s-a accidentat la antrenamentul de ieri si a devenit indisponibil pentru partida cu italienii.

Nicolae Dica il trimite in atac pe Gnohere, atacant care nu a jucat pana in acum in 2018. Gnohere a fost suspendat pentru primele etape din Liga 1 din 2018 si mai are de ispasit o etapa de suspendare la derby-ul cu Dinamo.

Nicolae Dica a explicat ce s-a intamplat cu Alibec.



"Alibec a suferit o intindere la antrenamentul de ieri. La prima vedere. Maine va face un RMN, sa vedem cat de grava e. Maine vom sti 100% ce are E o pierdere mare, aveam nevoie de calitatile lui", a declarat Nicolae Dica pentru ProTV, inaintea meciului.