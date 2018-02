BOMBA ZILEI! Scandal monstru inainte de Steaua - Lazio! 41 de oameni anchetati pentru BLAT

Marca scrie azi despre o ancheta care poate aduce un verdict incredibil!

41 de persoane sunt acuzate intr-un dosar care vizeaza un posibil meci aranjat intre Levante si Zaragoza, pe 21 mai 2011, in ultima etapa a sezonului. Levante, deja salvata, o intalnea pe Zaragoza, aflata intr-o situatie disperata in lupta pentru evitarea retrogradarii. Zaragoza a reusit sa bata cu 2-1 si sa se salveze, iar Deportivo a ajuns in Segunda.

Procurorii sustin ca Zaragoza a trimis nu mai putin de un milion de euro catre jucatorii lui Levante pentru a-i convinge sa nu joace la potential maxim. Banii ar fi ajuns atat la fotbalisti, cat si la conducatori ai clubului.

Anchetatorii au investigat si cheltuielile jucatorilor de la Levante si au remarcat ca acestia si-au facut vacante suspicios de ... ieftine! Cu un an inainte cheltuielile cumulate ale jucatorilor erau de 200.000 de euro, insa in vara de dupa acea partida, Caicedo, acum in lotul lui Lazio, a cheltuit doar 300 de euro pe vacanta! Oamenii legii cer pedepse cu inchisoarea de doi ani pentru cei implicati, la care sa se adauge o interdictie de 6 ani in fotbal! Este pentru prima oara cand un caz de blat in fotbal ajunge in instanta penala. Conform acuzatorilor, 9 fosti jucatori de la Levante au primit bani pentru a nu juca la potential maxim partida. Cele mai importante nume implicate in dosar: Gabi, acum capitan la Atletico Madrid, Ander Herrera, mijlocas la Manchester United, si Caicedo, atacant al lui Lazio. Caicedo nu e printre cei 9 fotbalisti care au luat bani, dar figureaza pe lista celor care au stiut de blat.