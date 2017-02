Belgienii au plecat nervosi din Romania: "Am condus de doua ori!" Reactia antrenorului lui Genk

Astra 2-2 Genk / Belgienii au condus de doua ori, dar au fost egalati de fiecare data de echipa lui Sumudica.

Astra a facut un meci mare cu Genk, insa a fost condusa de fiecare data. Jucatorii lui Sumudica au egalat in minutul 90 prin Seto, iar acum merge in Belgia sa forteze o calificare istorica. Antrenorul belgienilor e dezamagit de rezultat si e convins ca lupta se va duce pana in ultima clipa.

"Cand conduci de doua ori, dar nu invingi, nu poti fi satisfacut. Mai ales cand esti egalat atat de tarziu. De aceea sunt dezamagit, trebuie sa invatam din acest rezultat. sansele la calificare sunt 50-50. Astra nu va veni in vizita, sunt sigur ca au deja un plan de joc", a declarat Albert Stuivenberg, fostul secund al lui Van Gaal de la Manchester United.