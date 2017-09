Becali, "topit" dupa 3-0 cu Plzen: "Nedelcu? O incantare, un diamant. Ce rau imi pare de Florinel ca n-a dat gol la faza aia"

Steaua a batut cu 3-0 Viktoria Plzen.

"Mi-a placut cel mai mult ca am dat 3 goluri, spectacol, am mai avut ocazii. Ce vrei mai mult de la fotbal decat ce bucurie mi-a facut Steluta in seara asta? I-am iertat de aseara, am baut un pahar de vin cu ei.

Eu am incredere in toti, si lui Golofca i-am zis la fel, l-am certat dar am avut incredere in ei.

Nu are cine sa ne ia fata in grupa asta. Nedelcu este o incantare, e un frumos diamant si o incantare. Imi pare rau de Florinel ca nu a mai avut putere sa o dea in poarta, nu e inca refacut.

Steaua in momentul asta e la 70%, ma refer la relatia de joc, inca nu este cum trebuie intre jucatori. Eu prevad o echipa mare care se leaga la Steaua in momentul asta.

La nationala vreau sa fie un antrenor roman in rest nu ma intereseaza. Contra a facut lucruri mari la Dinamo, e o minune.", a spus Gigi Becali dupa meci.