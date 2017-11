Becali ii schimba echipa lui Dica dupa 0-1 la Iasi. Cum va arata Steaua la meciul din Cehia, cu Plzen, joi seara, de la 20:00

Stelistii au pierdut pe terenul Iasiului, formatie care le-a luat 4 puncte in acest sezon, si se pregatesc pentru inca o intalnire cu Viktoria Plzen. Meciul din UEFA Europa League e joi seara, de la 20:00, la ProTV.

Stelistii au cedat cu 0-1 in fata Iasiului, in deplasare, si pot pierde primul loc al Ligii I, daca CFR o va invinge pe Dinamo in derbyul etapei a 18-a. Infrangerea l-a enervat pe patronul Becali, care l-a criticat pe Dica pentru ca s-a declarat multumit de prestatia jucatorilor sai. Latifundiarul din Pipera a anuntat ca primul 11 se va schimba pentru meciul de la Plzen.

Becali a dezvaluit ca l-a sfatuit pe Dica sa bage cea mai buna echipa in campionat, dar cei doi nu au avut aceeasi parere asupra titularilor. Patronul si-ar fi dorit ca Andrei Vlad sa intre in poarta, pentru a acoperi locul de U21, iar la mijloc si in fata sa joace "veteranii".

La Plzen, Becali spune ca lucrurile se vor schimba. Cum stelistii sunt deja calificati, acesta a dat ordin ca echipa sa fie diferita.

"Eu am vorbit cu Dica sa bagam cea mai buna echipa in campionat, pentru ca asta ne intereseaza. Calificarea in Europa a fost obtinuta si am zis sa-i bagam pe Golofca si copiii la Plzen. I-am zis sa incerce cu Vlad in poarta, sa acopere postul U21, si sa-i bage pe Pintilii si Popescu sau Filip la mijloc. Asta a fost opinia mea. I-am mai zis ca Morais e mai valoros ca Momcilovic, dar el nu a vrut sa faca asa la Iasi", a spus Becali la Digisport.