Becali a gandit cu voce tare :) Raspunsul de toti banii pe care l-a dat cand a fost intrebat cate puncte face Steaua in grupa

FCSB e lider in grupa de Europa League, dupa 3-0 cu Viktoria Plzen. In celelalt meci, Hapoel Beer Sheva a invins-o pe Lugano cu 2-1.

Becali are o metoda proprie de a contoriza punctele in Europa League. Le numara in bani.

"Cate puncte credeti ca face Steaua in grupa?", a fost intrebarea care l-a facut pe Gigi Becali sa gandeasca cu voce tare.

"Pai eu sper ca 6x600.000, sper sa facem 3.600.000 de euro", a raspuns euforic patronul Stelei, intr-un dialog la PRO X.

Becali a anuntat aseara ca victoria cu Plzen i-a adus clubului in conturi 600.000 de euro. E suma totala, bonus UEFA plus incasari din bilete, estimata de patronul Stelei.