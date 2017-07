"Au prima sansa, dar vor trebui sa munceasca foarte tare cu noi". Dinamo si-a prezentat achizitiile, Mutu a vorbit despre Bilbao

Dinamo va da peste Athletic Bilbao in turul 3 al UEFA Europa League. "E adversarul pe care nu ni-l doream", recunoaste Mutu.

Dinamovistii si-au prezentat toate achizitiile in ziua in care si-au aflat si prima adversara din Europa. "Cainii" vor da peste bascii de la Bilbao in turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

Adrian Mutu a recunoscut ca si-ar fi dorit un alt adversar.



"Este adversarul pe care nu voiam sa-l intalnim. Bilbao este o echipa cu mare experienta, acum cinci ani au jucat finala chiar la Bucuresti. Au prima sansa, dar vom da totul pe teren. Vor trebui sa munceasca foarte mult cu noi, daca vor sa ne elimine. Asta pot sa promit", a spus Adrian Mutu, managerul lui Dinamo.

Totusi, Mutu spune ca Bilbao e mai bine decat Milan.

"Jucatorii pe care ii avem sunt obisnuiti cu jocul din Spania. Cu AC Milan era mai greu. Sper sa fim pregatiti la ora meciului si sa ne exprimam la valoarea noastra. Ei pleaca cu prima sansa. Ne asteptam la 40.000 de "caini" care sa ne incurajeze si sa faca o atmosfera asa cum n-a mai fost niciodata", a mai spus oficialul dinamovist.