"Au marait in vestiar si le-am zis ca le dau mai mult". Stelistii joaca pe prime uriase meciul de diseara! Cati bani le-a promis Becali

Lazio - Steaua, diseara, 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Stelistii lui Dica au in fata o calificare istorica. Invingatori cu 1-0 in meciul tur, ei joaca diseara pe Olimpico din Roma, stadion pe care o alta echipa romaneasca, CFR, reusea un rezultat fabulos in urma cu un deceniu. Formatia ros-albastra se va lupta pentru calificarea in optimile UEFA Europa League cu Lazio.

Pentru stelisti, miza partidei cu Lazio este si una financiara. O calificare in detrimentul italienilor ar aduce pana la 2 milioane de euro in club, daca luam in considerare si potentialele incasari pentru inca un meci pe teren propriu, cu peste 40.000 de fani in tribune.

Patronul Becali le-a transmis jucatorilor inaintea partidei ca va imparti o suma importanta in vestiar daca Budescu & Co vor obtine calificarea.

Becali a promis 20.000 de dolari de jucator in cazul unei calificari in optimi!

"Am fost in cantonament si le-am zis ca le dau 10.000 de euro pentru calificare. Au marait si le-am zis: <Bine, ma, hai ca va dau 20.000 atunci>", a spus el la PRO X.