"Au castigat la limita, putem realiza IMPOSIBILUL!" Baluta anunta un meci ISTORIC pentru Romania

RETURUL AC MILAN - CRAIOVA E LIVE LA PRO TV JOIA VIITOARE DE LA 21:45!

CSU Craiova 0-1 AC Milan / Cei de la CSU Craiova au reusit un meci excelent in fata marelui AC Milan - in ciuda infrangerii, echipa italianului Mangia a reusit sa le puna mari probleme adversarilor. Cei de la CSU viseaza chiar si la calificare, in ciuda infrangerii la limita.

"Am reusit un joc destul de bun, n-am intrat cu frica, am fost increzatori. Am respectat exact ce am exersat toata ziua. Au fost momente in care le-am pus probleme si am facut spectacol. Imi pare rau ca am primit gol din faza fixa, zic ca era altul scorul daca nu era acea faza.



Ma bucur ca nu ne-am facut de ras cum credeau multi ca se va intampla. Pacat ca nu am intrat 0-0 la pauza, insa in repriza a 2-a am avut sanse si puteam sa egalam. Trebuie sa luam ce a fost bun din acest meci.



Avem sansa noastra, au castigat doar cu 1-0, putem sa realizam imposibilul. Atmosfera a fost de vis, eu zic ca si noi ne-am ridicat la nivelul suporterilor. Sunt sigur ca atunci cand stadionul nou va fi gata, el se va umple la meciuri.



Va fi echilibrat cu Steaua, trebuie sa jucam ca in aceasta seara, sa fim disciplinati si putem sa castigam si noi in sfarsit cu ei" a spus Baluta dupa partida.