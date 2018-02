ATENTIE LA IMMOBILE! Atacantul italian, 22 de goluri in 22 de meciuri in Serie A! Dubla in 5 minute cu Verona

Ciro Immobile e pericolul principal pentru Steaua in returul cu Lazio. Lazio - Steaua e joi, ora 20:00, la ProTV!

Simeone Inzaghi a folosit titularii in campionat cu Hellas Verona, cu 3 zile inaintea partidei cu Steaua. Ciro Immobile a reusit o dubla in 5 minute, in minutele 55 si 60 pentru victoria cu 2-0.

Ramane de vazut daca Inzaghi va folosi titularii si joi cu Steaua. Lazio a urcat pe 4 dupa victoria cu Verona si a revenit pe loc de Champions League - obiectivul principal al echipei din Roma in acest sezon.

In etapa urmatoare, Lazio are deplasare la Sassuolo in Serie A.

Echipa folosita de Lazio: Strakosha, De Vrij, Wallace, Stefan Radu, J.Lukaku, Parolo, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic-Savic, Marusic, Immobile

La Verona a fost titular internationalul de tineret roman Deian Boldor.

