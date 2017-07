Astra si-a aflat adversara din turul 2 al UEL: fosta campioana da peste un roman! Toate rezultatele de aseara si echipele calificate

Astra Giurgiu debuteaza in Europa peste doar o saptamana! Azerii de la PFC Zira ii vor iesi in cale fostei campioane a Ligii I.

Astra Giurgiu si-a aflat adversara din turul 2 preliminar al UEFA Europa League. Echipa antrenata de Edi Iordanescu va debuta pe 13 iulie, peste doar o saptamana, in fata azerilor de la PFC Zira. Fostul stelist Gabi Matei evolueaza la Zira.

Aflati in pregatiri, giurgiuvenii traverseaza o perioada destul de neplacuta, acestia pierzand multi jucatori. Astra i-a adus pe Le Tallec, Polczak, Marquinhos, Erico si Chipirliu, dar Edi Iordanescu e ingrijorat: "Europa League este o utopie! Suntem mai degraba echipa de Play Out. Chiar daca ambitiile mele sunt mari, trebuie sa se intample multe lucruri pentru a emite realmente pretentii la un loc intre primele sase echipe in acest sezon competitional", spune tehnicianul.

In primul tur preliminar al UEL, PFC Zira a trecut de luxemburghezii de la Differdange, dupa 2-0 si 2-1.

Rezultatele complete de aseara



Meciurile din turul II



Botev Plovdiv (BUL) v Beitar Ierusalim (ISR)

Zeljeznicar (BIH) v AIK Stochkolm (SWE)

Haugesund (NOR) v Lech Poznan (POL)

Apollon Limassol (CYP) v Zaria Balti (MDA)

AEK Larnaca (CYP) v Cork City (IRL)

Brondby (DEN) v VPS Vaasa (FIN)

Rabotnicki (MKD) v Dinamo Minsk (BLR)

Kairat Almaty (KAZ) v Skenderbeu (ALB)

IFK Norrkoping (SWE) v Trakai (LTU)

Slovan Bratislava (SVK) v Lyngby (DEN)

Panionios (GRE) v Gorica (SVN)

Hajduk Split (CRO) v Levski Sofia (BUL)

Shamrock Rovers (IRL) v Mlada Boleslav (CZE)

Zira (AZE) v Astra Giurgiu (ROU)

Nomme Kalju (EST) v Videoton (HUN)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) v KR Reykjavik (ISL)

Altach (AUT) v Dinamo Brest (BLR)

Aberdeen (SCO) v Siroki Brijeg (BIH)

Valletta (MLT) v Utrecht (NED)

Ostersund (SWE) v Galatasaray (TUR)

Ferencvaros (HUN) v Midtjylland (DEN)

Ruzomberok (SVK) v Brann (NOR)

Inter Baku (AZE) v Fola Esch (LUX)

Sturm Graz (AUT) v Mladost Podgorica (MNE)

Liepaja (LVA) v Suduva (LTU)

Vaduz (LIE) v Odd (NOR)

Shkendija (MKD) v HJK Helsinki (FIN)

Gabala (AZE) v Jagiellonia Bialystok (POL)

Valur Reykjavík (ISL) v Domzale (SVN)

Trencín (SVK) v Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)

Progres Niederkorn (LUX) v AEL Limassol (CYP)

Irtysh Pavlodar (KAZ) v Crvena zvezda (SRB)

Osijek (CRO) v Luzern (SUI)