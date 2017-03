Assist cu calcaiul dat de Zlatan, dar United s-a chinuit cu rusii lui Prepelita. Rezumatul partidei United 1-0 Rostov

13:00 LIVE pe www.sport.ro: Tragerea la sorti a sferturilor de finala UEFA Champions League

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Manchester United a invins-o cu 1-0 pe Rostov, pe Old Trafford, si s-a calificat in sferturile de finala ale UEFA Europa League. 2-1 pentru englezi a fost scorul la general, dupa 1-1 in meciul tur din Rusia.

Unicul gol al partidei de aseara a fost inscris de Juan Mata, dupa o centrare venita de pe partea dreapta si o superdeviere cu calcaiul a lui Ibrahimovic.