Anunt uluitor facut de Mourinho inainte de finala Europa League: "Ajax ar trebui exclusa din competitie"

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 20:00 Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Manchester United se pregateste de finala Europa League din acest sezon, acolo unde va da peste Ajax. Mourinho a inceput deja razboiul psihologic cu olandezii.

Tehnicianul portughez a declarat la conferinta de presa de azi ca Ajax ar trebui exclusa din Europa League, iar echipele care vin din Champions League ar trebui interzise in Europa League.

"Ajax e o echipa de Champions League, nu sunt de acord sa joace in doua competitii europene in acelasi sezon. Ar trebui sa fie trimisi acasa si sa le fie interzis sa joace in Europa League. Acesta competitie e pentru echipele calificate in ea, cum suntem noi, care am terminat pe 5 sezonul trecut. Am inceput aici si a trebuit sa luptam ca sa ajungem in finala", a spus Mourinho.

Finala dintre United si Ajax e in direct la ProTV, miercuri de la 21:45