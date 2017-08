Anunt surpriza in vestiarul lui Dinamo! Ce prima vor avea jucatorii daca o elimina pe Bilbao

Jucatorii lui Dinamo vor fi motivati suplimentar pentru a obtine calificarea in turul urmator de Europa League.

Dinamo incearca sa realizeze o surpriza mare in Europa League si sa o elimine pe Athletic Bilbao, echipa care juca finala competitiei in urma cu 5 ani. Desi parea ca nu vor avea parte de prima pentru calificarea in playoff, jucatorii lui Dinamo au fost anuntati de Ionut Negoita ca vor primi in total 100.000 de euro daca trec de Bilbao!

Astfel, cate 5.000 de euro vor primi jucatorii lui Cosmin Contra daca realizeaza surpriza. Negoita, la fel ca si Contra, a declarat insa ca marea reusita ar fi calificarea in grupele Europa League.

"Aceea ar fi o performanta si as situa-o la nivelul castigarii Cupei Romaniei sau a Cupei Ligii. Nu e usor ca o echipa cu 5 milioane de euro buget sa joace cu una de 100" a spus Cosmin Contra.

Dinamo va juca maiine seara la Bilbao, pe un stadion de 54.000 de locuri!! 50.000 de basci vor fi in tribune sa isi incurajeze favoritii. pic.twitter.com/bjgOttK3SD — Ortansa Cazacu (@OrtansaCazacu) August 2, 2017