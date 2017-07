Antrenament cu Milan pentru Steaua! :) Declaratia data de Mangia dupa meciul ISTORIC impotriva Milanului

Craiova 0-1 Milan | Devis Mangia si-a felicitat jucatorii dupa meciul cu Milan si anunta ca CSU e all in pentru derby-ul cu Steaua de duminica.

"Am facut un meci bun, e o infrangere nemeritata. Am avut prima ocazie mare de gol, am luat apoi noi gol dintr-o faza fixa. Vreau sa-mi felicit jucatorii, toti cei care au intrat s-au descurcat foarte bine. Acum trebuie sa ne gandim la meciul urmator. Nu sunt suparat pe niciun jucator, poate sunt suparat pe arbitru pentru ca n-a fost fault la faza din care a venit golul. Ne gandim la meciul cu Steaua, avem doua zile mai putin de recuperare fata de ei, va fi un meci foarte dificil. Cred ca fanii nostri au motive sa fie mandri de jucatori. Inca o data, imi felicit fotbalistii!", a spus Mangia la Digisport.