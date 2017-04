Anderlecht poate prinde prima semifinala de la dubla cu Dinamo, din 1990! MAN UNITED - ANDERLECHT, 22:00 ProTV

11:51

Man United si Anderlecht joaca in cel mai echilibrat retur din Europa League. Echipele sunt singurele care au terminat la egalitate in tur, celalalte echipe care au jucat acasa castigand la un gol, Besiktas si Celta, respectiv doua goluri, Ajax.



Pentru Anderlecht este primul sfert european in ultimii 20 de ani, ultima data cand echipa a ajuns in aceasta faza fiind in 1997, cand a fost eliminata de Inter in Cupa UEFA, dupa 1-1 si 2-1.



In cazul unei calificari, ar fi prima semifinala dupa 27 de ani, ultima astfel de performanta fiind in 1990, cu Dinamo, cand belgienii au batut de doua ori cu 1-0.



Meciurile din aceasta seara:



BESIKTAS - LYON (in tur 1-2)

GENK - CELTA (in tur 2-3)

MAN UNITED - ANDERLECHT (in tur 1-1)

SCHALKE - AJAX (in tur 0-2)