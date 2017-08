Analiza unei nopti NEGRE pentru fotbalul romanesc: "Untold Football. Seara in care fotbalul romanesc a tacut"

Bogdan Hofbauer scrie despre joia neagra a fotbalului romanesc.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! AZI, 13:00 la Sport.ro si pe www.sport.ro: Steaua si Viitorul isi afla adversarele din Champions League si Europa League!

N-am intalnit inca om multumit dupa ce pierde un meci. Nu vorbim de blaturi. Deci, doar de suferinta! Dinamo si Craiova au jucat demn, dar sunt cuprinse de durere. Macar cand pierzi cu 5, 6 la zero iti dai seama ca n-aveai cum sa pretinzi nimic. Greutatea celor doua forte ale Europei, Milan si Bilbao, le scutesc si pe Craiova si pe Dinamo de reprosuri.

Craiova si Dinamo au oferit decenta. S-au luptat cu Milan si Bilbao. Adica chiar s-au luptat! Nu s-au chinuit, nu s-au umilit, nu au refuzat fotbalul. In anumite momente le-au lasat suporterilor si iluzia ca pot ajunge mai departe, ca au si ele loc in Europa. In joia sa neagra, Romania a iesit din Europa cu batai pe linie si fara gol marcat. Asa ne-am amintit ca „gol de onoare” nu e doar o vorba in vant.

Pe finalul meciului cu Craiova, Milan a anuntat numarul de spectatori si reteta financiara. Din cele peste 65.000 de bilete s-au adunat 2.033.577 de Euro. Cat de multe spune asta… In primul rand ca cifra a fost publica. Si mai cade si mitul ala cum ca pe aia mari nu ii intereseaza Europa League. Acum vedem si cat de mult le pasa. Craiova trebuie sa joace un an intreg in campionat pentru banii astia. E alta lume.

Citeste continuarea pe hoffi.ro