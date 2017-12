Analiza lui Lazio facuta de Cristiano Bergodi: "Stelei ii va fi foarte greu!" Ce sfat ii da lui Dica

Steaua va juca pe 15 si 22 februarie contra celor de la Lazio in 16-imile Europa League.

Cristiano Bergodi, fostul antrenor al Stelei, si-a facut un nume in fotbalul italian la Lazio, echipa pentru care a jucat ca fundas central timp de 7 ani, intre 1989 si 1996. El a antrenat in Romania 7 echipe, la Steaua rezistand cel mai putin, fiind demis dupa o partida din Europa League.

Ramas mare fan al celor de la Lazio, Bergodi a analizat adversara Stelei din 16-imile Europa League si crede ca Dica ar trebui sa apeleze simultan la Alibec si Gnohere!

"Am vazut-o pe Lazio in foarte multe meciuri in acest sezon si pot sa zic ca este o echipa foarte puternica. Nu se bate la titlu, dar tinta lor este locul patru pentru a ajunge in preliminariile Ligii Campionilor. Joaca in sistem 3-5-1-1, cu Immobile care exceleaza prin patrunderile sale. E un atacant cu un simt al portii incredibil, care penduleaza mult si in afara careului. Din spatele lui vine Luis Alberto sau Milinkovici-Savic, jucatori cu o viziune a jocului extraordinara. Au sut, au ultima pasa si se simt din priviri cu Ciro Immobile. De la ei vine pericolul! Cred ca Steaua nu a mai avut, din pacate, noroc la aceasta tragere la sorti. in afara jucatorilor despre care ti-am vorbit, un plus foarte mare il va aduce echipei Anderson, care va reveni in lot peste cateva meciuri (a revenit pe 6 decembrie la antrenamente dupa ce a ratat tot acest sezon din cauza unei accidentari).

Forta lor provine mult si din benzi, ara terenul fotbalistii lor de pe aripi. Iar consistenta e data de mijloc, au cinci mijlocasi care sunt pe tot terenul. Pentru a rezuma, forta lor e data de posesie. S-a vazut asta in meciul cu Juventus, si cu Roma, au pierdut, dar Roma e in mare forma.

Stefan Radu si De Vrij sunt oamenii de care nu se trece in defensiva lui Lazio. Au o pozitionare foarte buna, au varsta de partea lor si duelurile cu atacantii mari ai Europei. Uneori, vulnerabil pare doar Wallace. Sau, cateodata, Bastos. Jocul colectiv este atuul lui Inzaghi, in timp ce Steaua se bazeaza, din ce am urmarit, mai mult pe jocul individual. imi place Man, e un jucator tanar care a crescut foarte mult, imi place Budescu. Dar cred ca in spatele varfului se simte confortabil, nu in stanga. Pentru a face o comparatie, Budescu este un fel de Luis Alberto de la Lazio.



In schimb, Steaua sufera in atac. Daca Dica va juca cu un singur atacant, sa spunem Gnohere, ii va fi foarte greu impotriva a trei fundasi care te citesc imediat. Imi place Gnohere, e masiv, e puternic, dar cred mai mult in Alibec. Pentru ca atunci cand eram antrenor la Targu Mures ma uitam ce-i pregatea Sumudica. Avea jucatori de creatie in spatele lui si n-avea nevoie sa iasa in 40 de metri pentru a-si risipi energia. El trebuia sa stea in 20 de metri si sa marcheze. O slabiciune a Stelei e data si de fundasii laterali. Au calitati bune in plan ofensiv, dar unui adversar cu tehnica in regim de viteza ii este usor sa treaca de Enache, pentru ca el nu face faza defensiva la acelasi nivel cu faza de atac. La Lazio vine un taifun pe benzi: Jordan Lukaku (n.r. - 23 de ani) rade tot in calea sa, are o pregatire fizica senzationala. Lulic vine cu experienta si aduce varietate. in dreapta, e si mai si!

(Radu Stefan) Este vazut ca unul dintre liderii echipei. si-a castigat acest statut prin felul in care s-a sacrificat pe teren. Lotito a ales bine pentru ca i-a oferit credit lui Simone (Inzaghi, antrenorul echipei). Pregateste excelent o partida si se informeaza despre fiecare jucator in parte, astfel ca, la ora jocului, fiecare stie ce are de facut.



Mare atentie la atacantii lor in conditiile in care am vazut ca s-au accidentat fundasii centrali. Stelei ii va fi foarte greu si pentru ca Lazio va avea meciuri non-stop pana atunci, dar eu ii urez mult succes! Cel mai bun sa mearga mai departe!" a spus Cristiano Bergodi pentru Prosport.