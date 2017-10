"Am trait la maximum finalul, puteau sa ne egaleze!" Dica anunta cat de grava e accidentarea lui Benzar

Beer Sheva 1-2 Steaua | Dica e fericit dupa victoria din Israel.

Antrenorul Stelei a scapat de presiunea ultimelor aparitii neconvingatoare ale echipei lui in campionat. Dica explica in ce fel a gandit echipa de start si spune ca accidentarea lui Benzar il va tine pe bara aproape 3 saptamani.

"Am trait la intensitate maxima finalul, mai ales ca a fost golul lui Beer Sheva din minutul 87, puteau sa ne si egaleze. In repriza a doua am inceput mai defensiv, Beer Sheva e o echipa foarte buna, au pus presiune pe noi. Am vrut sa-l introducem pe Gnohere sa tina mai mult mingea, sa ne ajute acolo in atac. Am vorbit azi cu el, i-am explicat ce rol as vrea sa aiba astazi. Ma bucur pentru el, a fost profesionist, asta le cer eu jucatorilor. Nu avem titulari si rezerve, sunt multi jucatori in lot. Atunci cand intra, trebuie sa dea totul pentru echipa.



Benzar e un jucator foarte bun, de echipa nationala. Din pacate, l-am pierdut pentru 3 saptamani. Avem jucatori in lot care trebuie sa joace, am incredere ca pot sa-l inlocuiasca foarte bine", a spus Dica la PRO X.