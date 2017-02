"Am batut-o pe Bayern, avem sanse si cu Man United!" Reactia lui Prepelita dupa tragerea la sorti INFERNALA

Daca Stanciu si Chipciu au picat cu un adversar mai accesibil, APOEL, Prepelita va da de una dintre cele mai puternice echipe din lume, Manchester United.

Andrei Prepelita se pregateste de un nou duel tare in cupele europene in acest sezon - adversara va fi super-echipa lui Jose Mourinho, Manchester United, echipa ce il are pe cel mai scump jucator din istoria fotbalului!

Cei de la Rostov au reusit deja cateva rezultate remarcabile in acest sezon in cupele europene - au eliminat-o pe Ajax in preliminarii, pentru ca apoi sa obtina 5 puncte dintr-o grupa cu Bayern, Atletico si PSV Eindhoven. Singura victorie a venit pe propriul teren, 3-2 cu Bayern!

"Probabil cel mai titrat si cel mai greu dintre echipele ramase in competitie. O experienta placuta pentru oricare fotbalist. N-am urmarit tragerea, am primit mesaje. O sa fie un meci frumos, un moment de sarbatoare la Rostov.



Ne jucam sansa pentru ca am demonstrat in cupele europene ca suntem o echipa puternica si in Champions League. Am invins Bayern acasa si am acumulat o anumita experienta europeana. Favorita este Manchester United, noi incercam sa producem surpriza. Suntem concentrati si pe campionat pentru ca suntem pe locul 7 la o distanta mica de primele 4 pozitii care duc in cupele europene.



Jucatorii lor nu mai au nevoie de nicio prezentare, antrenorul la fel. O sa incercam sa ne jucam sansa. A inceput sa se incalzeasca la Rostov, este un oras mai la sud, la 1.000km de Bucuresti. Sunt 5 grade acum, nu e o temperatura foarte scazuta.



Nu mi-as fi dorit sa picam cu Astra, dar ca roman imi doream sa treaca mai departe" a spus Andrei Prepelita la Sport.ro