ALIBEC, OUT DIN PRIMUL 11 cu LAZIO! Becali a anuntat in direct echipa! Cu cine ataca Dica

Becali e sigur ca Steaua poate da lovitura in aceasta seara impotriva lui Lazio.

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dica incepe cu Bizonul Gnohere titular. Alibec e accidentat si nu va fi nici macar in lot, anunta Becali. In poarta va juca din nou pustiul Vlad, pe care patronul spera sa ia bani multi in viitor.

"Alibec nu joaca. N-o sa joace deloc, a avut nu stiu ce problema. O sa faca azi un consult sa vada ce e, cum e. Nedelcu va fi langa Pintilii. Tanase, Budescu, Man in spatele lui Gnohere. Planici cu Gaman in aparare. Pe stanga nu-mi aduc aminte cine e, cred ca o sa fie Junior Morais. In dreapta Benzar, in poarta ramane Vlad poate sa zica cine vrea, ce vrea, cum vrea. Mie imi da siguranta. Pai ce, sunt prost? Acum il bag. Acum il vede lumea. Portar de 18 ani la Steaua in cupele europene! Nu?", a spus Becali la Digisport.



Echipa de start a Stelei: Vlad - Benzar, Planici, Gaman, Morais - Nedelcu, Pintilii - Man, Budescu, Florin Tanase - Gnohere