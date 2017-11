A prins portarul iesit si a tras de la mijlocul terenului! Supergol reusit de un brazilian pentru Braga, in Europa League: VIDEO

Sporting Braga a invins-o cu 3-1 pe Hoffenheim in grupa C a Europa League si a obtinut calificarea in primavara europeana. Cu 10 puncte, Braga nu e sigura de primul loc, dar nu mai poate pica mai jos de pozitia secunda.

Portughezii de la Braga sunt favoriti la primul loc in grupa C. Acestia au 10 puncte dupa 5 meciuri, cu 2 mai multe decat bulgarii de la Ludogorets, la care joaca Moti si Keseru.



Marcelo Goiano, cu un gol in minutul 1, si Fransergio, cu o dubla in minutele 81 si 90+3, i-au adus victoria Bragai cu Hoffenheim. Pentru echipa germana a punctat Uth, in minutul 74.



Ultimul gol al partidei, care l-a dus pe Fransergio la 4 reusite in acest sezon, a fost cel mai frumos.