La 61 de ani, Piturca duce mai departe legenda celor o mie de abdomene zilnice :) VIDEO

De ziua lui, Piturca duce mai departe legenda sutelor de abdomene pe care le face zilnic! In copilarie, fostul selectioner facea sute de...flotari! Piturca a implinit azi 61 de ani si a dezvaluit cine e cel mai enervant jucator pe care l-a antrenat!

Piturca a povestit pentru "Eu sunt 12" cat de mult l-au ajutat flotarile in fotbal.

"Am avut un antrenor, cand eram la juniori, care imi spunea: "Piti, in fiecare seara faci 50 de flotari, in fiecare dimineta 50 de flotari". Pe la 10-12 ani faceam si 3-400 de flotari pe zi", a povestit Victor Piturca.

Piturca a fost pus sa aleaga cel mai enervant, dar si cel mai amuzant jucator!

"Panduru era enervant, tot timpul vorbea. Cel mai amuzand as zice ca Torje, ca el era cu cancan-urile", a mai spus fostul selectioner.