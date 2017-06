Profesorul universitar de la care nu chiuleste nicio studenta: are 50 de ani si e MODEL de fitness. Secretul sau

Costin Ilinca, profesorul cu muschi, are 50 de ani, dar nimeni nu-l crede cand isi spune varsta. Studentii l-au convins sa se apuce de fitness. Acesta preda la Universitatea de Petrol si Gaze si a scris 6 carti. Atunci cand are timp liber, isi lucreaza muschii la sala.

"Mi-am dorit foarte mult sa ajung la un astfel de nivel, pentru ca trebuia sa castig un pariu pe care il facusem cu studentii. Obiectivul meu principal este o clasare cat mai buna la Campionatele Mondiale", spune profesorul Ilinca.

"De cand eram copil, aveam probleme cu mama. Ea, fiind invatatoare, isi desfasura activitatea intr-o scoala in care eu invatam si toate diminetile bateam mingea pe terenul de sport. Isi trimitea copiii sa imi zica sa merg acasa si sa invat", isi aminteste el.

Profesorul preda la Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti si a scris 6 carti. E profesorul preferat al studentilor.

"Nu e exigent, e apropiat de studenti. Daca toti profesorii ar fi ca dansul, ar fi mai usoara facultatea asta. Nu avem foarte multi profesori apropiati, e un profesor super", sunt laudele pe care i le aduc studentii.

"Sincer, nu-l mai vazusem prin facultate si cand l-am zarit pentru prima data am ramas surprinse! Ne-a invatat ca putem sa avem un hobby, o ocupatie si putem sa avem si o cariera intr-un domeniu atat de greu cum e industria petroliera, e un model", spun studentele sale.

Profesorul model spune ca incearca sa ii ghideze pe studenti atat catre o cariera infloritoare, dar si catre un stil de viata sanatos.

"Am incercat tot timpul sa-i respect, sa ma apropii de ei si sa gaseasca in mine un prieten, atat in sala de curs, cat si in sala de sport", mai spune Costin Ilinca.

"De chiulit, nu chiulim! Venim cu drag si ne place materia, are un stil frumos de a preda, lucrurile grele par usoare. Majoritatea profesorilor sunt severi, exigenti, nu zambesc, exista o bariera intre noi si ei", mai spun studentii sai.

In fiecare dimineata, inainte de cursuri, omul merge la sala.

"Am o rutina ce consta in 200, 300 de abdomene de care nu ma despart niciodata, dupa care mananc si imi planific intreaga zi. In ultimii zece ani m-am cam mentinut la aceeasi greutate si cam aceeasi forma", spune Costin Ilinca.

"Noi, sincer, venim de drag, prezenta nu e obligatorie decat la laborator. La cursuri venim de drag, lucram de drag, ne place pentru ca totul merge rapid, dansul ne explica pas cu pas ce trebuie sa facem. Ne-a adus si medaliile pe care le-a castigat, le-am plimbat din banca in banca, am facut si poze, a fost foarte frumos", mai spun studentele sale.

Profesorul participa la concursurile de la cateogoria de varsta "peste 40 de ani" si va reprezenta Romania la Mondiale. A devenit model si pentru studenti.

"I-am cerut domnului profesor si un sfat pe parte de alimentatie, ce as putea sa mananc sa arat mai bine", mai spune unul dintre studentii sai.

Costin Ilinca spune ca nu exista argumente pentru lene.

"E greu sa-mi spuna cineva ca nu are timp pentru miscare. In fiecare zi ma trezesc la 5:30 - 6:00. Dimineata trebuie sa faci un prim antrenament, apoi sa-ti rezolvi problemele legate de scoala, contractele pe care le ai, seara un alt antrenament, apoi iti planifici cum va fi ziua urmatoare", mai spune profesorul model.