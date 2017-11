N-are permis, dar se intrece cu FIUL lui Schumacher in Formula 4! Visul Alexandrei: "Sa fiu prima femeie din lume in Formula 1!" VIDEO

Alexandra Marinescu nu are permis, dar conduce cu 300 km/h in cursele de Formula 4, acolo unde s-a batut cu fiul lui Schumacher. Ea vrea sa fie prima femeie care concureaza in Formula 1.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00!

Alexandra Marinescu e fata rea din sportul romanesc. A ales o lume in care baietii fac legea - sporturile cu motor. A ajuns in Formula 4, unde l-a avut adversar si pe Mick Schumacher, fiul legendarului campion din Formula 1.

"Dintotdeauna mi-au placut foarte mult masinile. Atunci cand eram mica ma jucam cu masinile, nu cu papusile. I-am rugat pe ai mei sa ma lase sa practic acest sport, dar nu au fost de acord la inceput pentru ca se gandeau ca sunt fata si nu are sens, dar in sfarsit, la 9 ani, m-am dus la palatul copiilor, am inceput cursurile", povesteste ea.

"A vazut o cursa de karting la un moment dat si a casunat pe noi cand avea 8 ani sau 7 ani, nu ne a mai dat niciun moment de linsite ca vrea sa faca sportul asta. Daca nici noi ca parinti nu am fi sustinut o cum puteam sa convingem pe altii sa o sustina?", povesteste tatal ei.

Vettel e pilotul ei preferat. Intr-o zi vrea sa se lupte cu el, in Formula 1.

"Nu a fost nicidoata o fata care sa concureze efectiv in Formula 1 si eu speram sa pot sa fiu prima. Ceea ce e foarte greu de realizat si cu multi bani si atunci cand nu ai sponsori cum sunt eu in situatia de fata e mai greu. De un an am ramas fara sponsori".



Bugetul pe un an in Formula 4 e de peste 200.000 de euro. Are nevoie de 30 de zile de antrenament pe an. Problema e ca in Romania nu sunt conditii de antrenament si e nevoita sa mearga mult in strainatate.

"Noi ne straduim din pacate sumele astea ne depasesc posibilitatile. Daca am reusi sa gasim parteneri cu sume consistente atunci sigur ca ea ar avea toate sansele sa mearga din Formula 4 in Formula 3 si in Formula 2 si mai departe in Formula 1".

Alexandra se remarca la fiecare cursa. Nu doar pentru ca e fata. Rivalii ei baieti au simtit pe pielea lor cum e sa concurezi contra ei.

"Ei in general sunt destul de aroganti in afara pistei, rad de noi ca suntem fete, ce cautam aici dar atunci cand intram in pista si ii batem nu prea mai au multe de spus. In campinatul mondial de karting eram cam 3 fete din 90 de piloti . In lume in toate sporturile, orice fel de motorsport suntem aproximativ 11"

Pana la Formula 1, mai are un vis. Sa ia permisul de conducere. Pana atunci, nu are voie pe strada, desi e as la volan.

"E frustrant. eu stiu ca merg cu 250 de km la ora pe pista si trebuie sa mai astept 4 luni si sa merg cu 50 de kilometri prin oras, dar am rabdare si numar zilele si pana la urma o sa iau si carnetul. In fara pistei pe un drum privat am mers la un moment dat cu 300 la ora, avand in vedere ca aveam 11 ani a fost o senzatie tare si sper sa se repete!"

"Normal ca imi place viteza, altfel nu mai faceam curse. Imi place adrenalina. In afara de motorsport am practicat multe alte sporturi, toate sporturi extreme: scuba diving, ski. Am facut si echitatie 3 ani, pot spune ca le-am incercat pe toate, dar am ales sa raman la masini. Sunt viraje in care mergem foarte repede. daca un ac de par, pe strada s-ar luat cu 50 la ora, noi il luam cu 150 la ora".

Pentru ea pare simplu, dar parintii ei stau cu inima stransa de fiecare data cand intra in cursa.

"Este foarte stresant mai ales in primul tur si primele viraje dupa start cand toata lumea vrea sa castige cursa in primul viraj, atunci se produc cele mai multe accidente".

"Intr-adevar cand am avut niste accidente mai grave, mama a fost destul de speriata si credea ca nu o sa mai fac, dar m am ambitionat mai mult. Eu am avut 2 acidente mai grave, unul in care m am rasturnat si mi am rupt clavicula drepta si unul in care mi am rupt 2 coaste. Si eu pot spune ca am scapat usor fata de alti colegi de ai mei care au avut accidente mult mai grave"

Ca sa isi mentina conditia fizica, merge in sala de forta zi de zi.Nu neglijeaza nici scoala. Engleza e materia ei preferata. A ajutat-o mereu in strainatate, unde nu avea cu cine sa vorbeasca romaneste.