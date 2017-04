La 90 de ani, o romanca e campioana lumii: "In tinerete n-am facut sport". Povestea ei, duminica, 20:00, Sport ProTV

La 90 de ani, o romanca e campioana lumii la alergari! Culmea, in tinerete n-a facut sport.

Elena Pagu s-a apucat de alergat cand a iesit la pensie si a ajuns cea mai buna din lume la cursele de mars pentru veterani.

"Nu mai aveam ce face, am simtit ca sunt inutila, am facut un sindrom de depresie. Sotul meu mi-a zis sa fac sport. Ma vedea lumea alergand si isi facea cruce: "Madam Nechifor a innebunit, am vazut-o alergand de nebuna", spuneau vecinii", zice Elena Pagu.

