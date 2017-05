EROI.RO | Ea e fotbalista model: joaca in nationala si e pasionata de modeling! "Lumea imi spune ca seman cu o actrita din telenovele!"

Chiar daca e o lume a barbatilor, exista si fete care se indragostesc de fotbal.

Ioana Bortan si Teodora Meluta sunt campioane cu Olimpia Cluj si joaca si la nationala.

Totusi, nu fotbalul a fost prima lor iubire. Ioana a facut gimnastica, iar Teodora dansuri.

"Bateam mingea in spatele blocului, cu baietii, cu prietenii mei, pentru ca eram prietena mai mult cu baietii decat cu fetele. Toata lumea ma intreaba cum am reusit sa trec de la gimnastica ritmica, un sport atat de fin, la fotbal. Ma uitam impreuna cu tatal meu la meciuri, de aici pasiunea. Nu prea mergeam la stadion.", povesteste Ioana.

"Mergeam toti in familie, eram o familie de microbisti. Am fost influentata de fratii mei, pentru ca sunt singura fata din familie. Am fost o fire mai baietoasa si am zis sa incerc ceva nou. Prima data am jucat intr-o echipa de baieti. Am jucat cinci ani la o echipa de baieti. As da orice ca sa mai joc cu baietii.", spune Teodora.

Marius Suller este antrenorul fetelor de la Olimpia Cluj.

"Incerc sa ma obisnuiesc, e un drum nou pentru mine, putin atipic, dar incerc sa ma obisnuiesc. Eu cu fetele, fetele cu mine."

Teodora e un fenomen. La 15 ani a debutat in nationala mare. E fundas, iar antrenorii i-au spus ca se aseamana cu Chiriches la stilul de joc. Modelingul este pasiunea ei.

"Mi se mai spune ca seman cu actritele din telenovele. Asta pentru ca sunt mai creola, mai bruneta, asa. La prima vedere, nimeni nu isi imagineaza ca joc fotbal, dar cel mai bine e sa fii fotbalista pe teren si manechin in afara."

Ioana e capitan la Olimpia Cluj, dar si unul dintre capitanii nationalei. "Durerea creeaza campioni", e crezul ei. Si-a facut un tatuaj cu acest mesaj.

"Este o mare mandrie sa poti sa fii capitanul fetelor, sa inspiri incredere si sa conduci echipa spre victorie."

"Pentru mine, imnul Romaniei este ceva cu totul special. Sunt foarte mandra cand imbrac tricoul echipei nationale.", spune Ioana Bortan.