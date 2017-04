Campionul care a ales cu inima! Crescut doar de mama, a fost indrumat catre tenis, "unde sunt banii", dar a ales altceva: "Vreau la JO"

Collins Filimon a ajuns campionul Romaniei la badminton de cand era junior. Pentru ca nu mai are adversar in tara, s-a mutat in Austria. Acolo se pregateste sa devina printre cei mai buni din lume intr-un sport pe care il faci mai mult de placere. In badminton nu exista milionari.

"Am incercat sa plec intr-o alta tara sa gasesc jucatori mai buni, antrenori mai buni, conditii mai bune sa ma pot pregati", spune tanarul sportiv, care nu a avut parte de o copilarie usoara: tatal sau, nigerian la origini, l-a parasit.

Familia l-a indrumat pe Collins catre tenis, pentru ca acolo sunt mai multi bani, dar el nu a vrut niciodata. A preferat sportul fara prea multi bani. In adolescenta a fost si model.

"Pot sa spun ca se castiga ceva, dar banii cu care sa poti trai se castiga la un nivel foarte-foarte inalt", mai spune el.

Collins a preferat sa faca badminton in loc de fotbal sau tenis, sporturi unde se fac bani multi.

"Mie mi-a placut badmintonul pentru ca este elegant. I-am zis ca nu trebuie sa renunte, ci doar sa incerce si cateva ore de tenis, sa vada daca ii place. Toata lumea spunea ca in badminton nu se castiga, ca in tenis sunt banii. Nu a fost chip sa-l conving sa faca macar o ora de tenis", spune si mama sa, Mirela.

"Am zis ca la badminton nu poti face multe, dar pentru el este un mod de a trai, de a exista", explica si bunica sa, Elena.

Desi la 19 ani isi castiga singur banii, Collins e obisnuit cu viata grea. Tatal n-a apucat sa-l vada cum creste. E departe, in Nigeria, tara sa natala.

"Tatal sau nu a fost curios de performantele sale, nu l-a sunat sa-l felicite. Imi mai transmite mie cateodata. Eu intotdeauna ii dau mesaje dupa concursuri sa-i spun ce reuseste fiul sau. Pentru noi este ceva obisnuit acum, pentru ca am invatat sa nu ne bazam pe el nici financiar, nici sufleteste", mai spune Mirela Filimon.

Collins nu a fost niciodata in Nigeria, dar spune ca ar dori sa vada tara africana.

"Nu am fost niciodata in Nigeria, dar mai vorbesc cu tatal meu din cand in cand, destul de rar. Cand se poate, cand exista internet", mai spune tanarul.

Chiar si asa, Collins a avut un model de barbat in familie. Bunicul a fost cel care l-a invatat ca sportul e sanatos.

"Intre Collins si bunicul sau exista o legatura fantastica. Probabil si-a canalizat aceasta figura paterna asupra tatalui meu", mai spune mama jucatorului de badminton.

Collins si fratele lui au fost crescuti doar de mama si de bunici, care au impodobit casa cu trofeele castigate.

"Din pensie, din salariul mamei, am adunat banuti pentru concursuri. Sunt foarte mandru de nepotul meu si il iubesc foarte mult. Incepusem sa numar medaliile, dar m-am oprit. Sunt sute", mai spune bunicul.

Cand Collins e in turnee, familia e in fata calculatorului. Cu totii traiesc meciurile la fel de intens ca el.

Acum, tanarul mai are un singur vis: o medalie olimpica la Tokyo, in 2020. Austriecii trag de el pentru a-i reprezenta, dar el vrea sa joace sub tricolorul Romaniei.