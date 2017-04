Campioana lumii la 90 de ani! O romanca s-a apucat de sport dupa ce a iesit la pensie, iar acum bate recorduri senzationale

Elena Pagu parca e desprinsa din filmele cu super-eroi. La 90 de ani e campioana mondiala. Alearga in cursele de mars pentru veterane. Are 7 titluri mondiale in cariera, dar nu se opreste. "Important e sa castigi", e sloganul ei.

"Bineinteles, sigur ca da, esential e sa castigi. Primul sunet de imn, imnul tarii mele, m-a facut sa plang. Nu se poate sa nu plangi, sa nu lacrimezi. Iti vine sa zbori cand vezi sutele de oameni ca te aplauda. Prima mea competitie de succes, ca si campioana mondiala, a fost in 1991, la Budapesta. Este o medalie spoita cu aur", spune Elena Pagu.

In tinerete, atleta de 90 de ani nu a facut sport. S-a apucat de atletism la batranete, ca sa nu intre in depresie.

"Cand am iesit la pensie, faceam curatenie prin casa si m-am asezat, ca nu mai aveam ce face. Am simtit ca sunt inutila, am facut o depresie. Sotul meu mi-a spus sa alerg. Mergeam pe la marginea padurii, ma vedea lumea si isi facea cruce. "Madam Nechifor a innebunit, am vazut-o alergand de nebuna", isi spuneau. Nu-mi placea foarte tare, dar era o solutie pentru a iesi din starea de inutilitate", mai spune ea.

Intre timp, vecinii s-au obisnuit si unii s-au apucat si ei de alergat.

"Vecinii s-au obisnuit, unii au vrut sa se faca si ei atleti-veterani, dar nu au tinut. Nu aveam niciun orizont cand m-am apucat, niciun obiectiv, nu ma gandeam la inalta performanta", mai spune Elena Pagu.

Elena Pagu spune ca e obisnuita cu drumurile lungi inca din copilarie, cand a fost incercata de multe greutati. In adolescenta facea si 20 de kilometri pe zi pana la scoala, in timpul razboiului.

"Am facut un liceu de opt ani. A durat in timpul razboiului, Ma duceam 7 kilometri pe jos spre scoala si inca 7 catre casa. Aveam parca o aura speciala ca fac asa un drum", mai povesteste ea.

Asa a ajuns sa fie cea mai varstnica alergatoare care a terminat o cursa de 10 kilometri. O ora si 31 de minute e timpul scos de ea.

"Imi dozez efortul in mod rezonabil, nu vreau sa sar calul. Pot sa le intrec pe cele de 75 de ani, eu sa ajung zambind la finalul cursei si ele transpirate. In timpul cursei, ma gandesc la adversare, le testez", mai spune veterana campioana mondiala.

De placere alearga si pe zapada. Ca sa isi pastreze conditia fizica, duce o viata la fel de stricta ca sportivii profesionisti. Medicii sunt uimiti cand merge la controale.

"Se poate pana la 90 de ani fara niciun medicament. Eu am un medic de familie si cand ma duc, ii spun: "doamna doctor, nu ma doare nimic, am venit sa va spun ce am facut la concurs". Eu respect trei mese pe zi, fac abdomene, ca sa dispara grasimea de pe burta, ma antrenez o zi da, una nu", zice aceasta.

Singura durere a Elenei Pagu nu e legata de sport, insa de urmasi. Nu are copii.

"Sunt foarte mult timp singura, citesc, disper. E disperant sa fii sigur. Batranetea fara copii nu poate avea bucurii" - Elena Pagu.