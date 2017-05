Are doar 17 ani dar a castigat peste 200 de medalii si 50 de cupe! Speranta Romaniei la JO poate intra in Cartea Recordurilor

Adina Diaconu e jucatoarea de tenis de masa care e la un singur trofeu de Cartea Recordurilor.

Are 12 medalii de aur la europene, desi are doar 17 ani. "Bineinteles ca sunt capabila, depinde doar de forma mea de moment acolo. Nu trebuie sa fie o presiune pentru mine. Dar anul acesta am ocazia sa depasesc si sportivul care are 13 medalii" spune Adina.

Mama ei a fost handbalista si a indrumat-o sa faca sport. La 5 ani a intrat in sala de tenis de masa si n-a mai iesit. Nici nu ajungea la masa. "Eram foarte micuta! Am vrut si sa ma las atunci, pt vedeam toti ceilalti copii la masa, iar eu neintelegand ca sunt foarte mica si nu pot sa ajung la masa. Nu mi a placut, dar am mai crescut". A ajuns sa cucereasca sute de trofee si medalii. E prima jucatoare din Europa care a castigat medalia de aur la mondiale, insa a platit un pret pentru asta. Copilaria a trecut pe langa ea.

"Iti pierzi toata copilaria dar daca iti place ce faci nu mai conteaza ca ti-ai pierdut-o. Important e sa-ti placa sa poti sa faci sacrificile necesare. La mine a compensat mult mai mult. Nu mai zic ca de doi ani nu mai sunt acasa de ziua mea. Noi trecem cu vederea peste aceste lucruri si cand ne urcam pe podium pt noi este cel mai frumos sentiment" povesteste sportiva de 17 ani.

Gaseste bucurii din orice. De sarbatori, globurile din brad si portocalele sunt perfecte pentru antrenamente, iar masa din sufragerie devine loc de antrenament. Lipseste mult de la scoala. Dar asta nu se simte in catalog. E campioana si la invatatura. "Este o eleva si o sportiva de nota 10. Este un exemplu pentru toti copiii din scoala" spune Valeria Diaconu, profesoara Adinei. Profesorii si elevii i-au facut o surpriza - in sala de sport au organizat o expozitie cu momentele ei de glorie. Exista si un banner cu numele ei la intrarea in scoala.

Si sala de clasa e teren de antrenament. Tenisul pe catedra are un farmec aparte mai ales cand joaca impotriva colegei de la dublu. Alaturi de ea a iesit campioana mondiala. Au invins doua japoneze in finala. Este cel mai tanar cetatean de onoare al orasului Slatina. Diploma sta la loc de cinste la ea acasa, acolo unde se afla un munte de trofee.

"Aici am titlurile de care sunt foarte mandra: am obtinut titlul de cetatean de onoare al orasului Slatina si titlurile de personalitatea anului, pe care il obtin cam de 3 ani la rand. Aici sunt cele mai pretioase medalii ale mele: medalia de aur de la campionatul mondial de juniori. Aceasta este prima mea medalie castigata la un concurs de tenis. Paleta de argint de la Ploiesti, din 2005, aveam 6 ani. Cand eram mai micuta dupa fiecare concurs mereu mi le numaram si ma mandream cu ele. Eram foarte bucuroasa ca numarul lor creste. De cativa ani nu am mai facut o statistica a lor, banuiesc ca sunt peste 200-300 de medalii si peste 50 de cupe" mai spune Adina.

Marea ei provocare este ca de sezonul viitor trece la senioare. Abia asteapta. "Sunt foarte mandra ca acesti oameni ma apreciaza foarte mult si chiar le multumesc. Voi trece la senioare si imi doresc sa fac parte din lotul de senioare si sa particip la olimpiada de la Tokyo din 2020" mai spune Adina.