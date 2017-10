Victorie la scor in Cupa Romaniei pentru CSA Steaua! Aparitie surpriza in tribune: jucatorii de la CSA pot ajunge in Liga 1: "Poate iau cativa!"

Edi Iordanescu a fost prezent la meci sa-l vada pe fratele sau, Andrei.

CSA Steaua a invins cu 6-1 in Cupa Romaniei prin golurile marcate de Alin Turbatu 35', Mihai Lolescu 42' , Rares Popa 51' 55', Claudiu Zamfirescu 82'si Giovani Petcu 87'. 300 de suporteri au fost prezenti la partida.

In tribune s-a aflat si antrenorul celor de la Astra, Edi Iordanescu: "Nu stiu daca o sa ajunga la cel mai inalt nivel pentru ca are in paralel si alte activitati dar faptul ca vine si face cu placere si este serios pe mine ma bucura pentru ca este vorba de familie. Eu ma bucur si ii tin pumnii" a spus Edi Iordanescu despre fratele sau, aflat pe teren pentru adversara stelistilor.

Iordanescu nu ar spune nu unui transfer de la CSA Steaua la Astra: "Mi-e greu sa nominalizez, nu am avut timp sa-i urmaresc. Stiu ca sunt tineri, ca a fost o selectie atenta si este posibil ca unii dintre ei sa scoata in curand capul in fotbalul mare" a mai spus Edi Iordanescu pentru ProTV.

